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Военнослужащий ГПС: Азербайджанские пограничники защищают не только границы, но и культурные памятники

Военнослужащий ГПС: Азербайджанские пограничники защищают не только границы, но и культурные памятники Пограничники Азербайджана не только стоят на страже границ страны, но и защищают культурные памятники, флору и фауну на территории, где они несут службу.
Происшествия
22 ноября 2024 г. 18:02
Военнослужащий ГПС: Азербайджанские пограничники защищают не только границы, но и культурные памятники

Пограничники Азербайджана не только стоят на страже границ страны, но и защищают культурные памятники, флору и фауну на территории, где они несут службу.

Об этом заявил сотруднику Report в Газахе военнослужащий пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, подполковник Эльнур Абдуллаев в ходе медиатура в отдельную пограничную дивизию "Газах".

По его словам, в настоящее время пограничники несут службу в селах Газаха на высоком уровне: "Кроме того, они также охраняют культурные памятники, флору и фауну на территории своей службы. Например, Государственный историко-культурный заповедник "Авей", расположенный в селе Дашсалахлы Газахского района, был построен в седьмом веке. Он находится под охраной как пограничных войск ГПС, а также Министерства культуры".

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Версия на азербайджанском языке DSX zabiti: Sərhədçilər xidmət etdikləri ərazidə mədəni abidələri, flora və faunanı da qoruyurlar

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