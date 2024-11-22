Военнослужащий ГПС: Азербайджанские пограничники защищают не только границы, но и культурные памятники

Пограничники Азербайджана не только стоят на страже границ страны, но и защищают культурные памятники, флору и фауну на территории, где они несут службу.

Пограничники Азербайджана не только стоят на страже границ страны, но и защищают культурные памятники, флору и фауну на территории, где они несут службу.

Об этом заявил сотруднику Report в Газахе военнослужащий пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, подполковник Эльнур Абдуллаев в ходе медиатура в отдельную пограничную дивизию "Газах".

По его словам, в настоящее время пограничники несут службу в селах Газаха на высоком уровне: "Кроме того, они также охраняют культурные памятники, флору и фауну на территории своей службы. Например, Государственный историко-культурный заповедник "Авей", расположенный в селе Дашсалахлы Газахского района, был построен в седьмом веке. Он находится под охраной как пограничных войск ГПС, а также Министерства культуры".