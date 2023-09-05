Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид с применением огнестрельного оружия

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид с применением огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны, солдат Тагиев Рамал Исрафил оглу покончил с собой, выстрелив в себя из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, изъяты вещественные доказательства, взяты показания и выполнены другие следственные действия.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы.