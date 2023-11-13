Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид

В Военную прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны старший лейтенант Бандалиев Эльсун Габиль оглу совершил суицид, застрелившись из огнестрельного оружия.

В Военную прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны старший лейтенант Бандалиев Эльсун Габиль оглу совершил суицид, застрелившись из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Военной прокуратуры Тертерского района и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для дела, выполнены другие действия.

По данному факту в Военной прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.