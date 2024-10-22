Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

В военную прокуратуру Губадлинского района поступила информация о гибели военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, рядового Гасанова Мурада Фуад оглы в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на основании информации сотрудники военной прокуратуры района и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры выполнили необходимые следственные мероприятия.

"По факту в военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Следствие по делу продолжается", - заявили в прокуратуре.