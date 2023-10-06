Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате ДТП

Министерство обороны Азербайджана подтвердило гибель военнослужащего Бабаева Зии Баба оглу в результате дорожно-транспортного происшествия.

Министерство обороны Азербайджана подтвердило гибель военнослужащего Бабаева Зии Баба оглу в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что военнослужащий азербайджанской армии погиб в ДТП 6 октября около 03: 45 на территории села Ахмедбейли Физулинского района.

Руководство министерства обороны выразило глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

17:47

Военнослужащий азербайджанской армии Зия Баба оглу Бабаев погиб в результате ДТП.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Физулинском районе.

З.Бабаев будет похоронен в Шабранском районе.