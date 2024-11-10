Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине

Военнослужащий азербайджанской армии получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине в селе Гюлюстан Геранбойского района.

Военнослужащий азербайджанской армии получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине в селе Гюлюстан Геранбойского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, военнослужащий азербайджанской армии Гадим Халиг оглу Ибрагимов 10 ноября получил ранения в результате взрыва противопехотной мины, ранее установленной подразделениями вооруженных сил Армении, в селе Гюлюстан Геранбойского района.

Военнослужащий был немедленно эвакуирован в ближайший медпункт, его состояние оценивается как удовлетворительное.