Военнослужащие ГПС задержаны со свертками наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) задержали членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) задержали членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

21 июля на служебной территории пограничной заставы погранотряда “Горадиз” вблизи села Мехдили Джебраильского района при осмотре пограничной полосы были обнаружены 4 свертка, спрятанные на территории неизвестными лицами.

Около 20:00 пограничные наряды задержали 4 человек, прибывших на территорию. Они забрали свертки и попытались скрыться, но были задержаны.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные являются военнослужащими-сверхсрочниками ГПС, выполняющими задачи по разминированию на освобожденных от оккупации приграничных территориях.

В результате оперативных мероприятий был задержан организатор преступления, гражданин Азербайджана - житель Бардинского района Халили Хикмет Гасан оглу (1998 г.р.).

В свертках, изъятых на месте происшествия, было обнаружено 95 кг 700 гр наркотических веществ (87 кг 700 гр марихуаны, 7 кг 600 гр героина, 400 гр метамфетамина) и психотропных препаратов (1980 таблеток “Метадон-40” и 150 таблеток “Прегабалин-12465”).

Генпрокуратура Азербайджана и ГПС продолжают необходимые оперативно-следственные мероприятия для выявления и привлечения к уголовной ответственности других участников преступления.