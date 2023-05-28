Военнослужащему азербайджанской армии нанесены телесные повреждения

В результате массовой драки в Гедабейском районе военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Ибрагимов Элперес Бахман оглу получил травмы.

В результате массовой драки в Гедабейском районе военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Ибрагимов Элперес Бахман оглу получил травмы.

Как передает Report , об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в Шамкирской районной прокуратуре по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, в связи со смертью Тапдыгова Теймура Джумшуд оглу в результате драки в кафе "Дениз" в селе Новосаратовка Гедабейского района, а также ранении Тапдыгова Самира Джумшуд оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы солдата Ибрагимова Элпереса Бахман оглу.

В рамках предварительного расследования был проведен осмотр места происшествия и трупа, допрошены свидетели, назначены и направлены к исполнению соответствующие экспертизы, произведены другие неотложные и необходимые следственные действия.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.