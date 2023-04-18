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Военная прокуратура: Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями

Военная прокуратура: Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
18 апреля 2023 г. 11:13
Военная прокуратура: Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Он напомнил, что под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева военным и политико-дипломатическим путем были освобождены наши земли, находившиеся под оккупацией в течение почти 30 лет: "Под руководством Президента Азербайджана, при поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и решимости нашего народа на этих территориях с высокой интенсивностью ведутся работы по благоустройству и строительству".

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq: "Kütləvi məzarlıqlarla bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir"

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