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Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами

Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами.
Происшествия
4 октября 2022 г. 17:28
Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами

Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что 1-2 октября в местечке Бугдадаг в Дашкесанском районе инженерами-саперами Министерства обороны были обнаружены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 452 произведенные в Армении противопехотные мины типа Э-001 M, установленные армянскими диверсионными группами.

Предположительно эти взрывчатые средства были установлены после Отечественной войны.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджана проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq Daşkəsəndə aşkarlanan minalarla bağlı araşdırmalara başlayıb

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