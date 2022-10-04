Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами

Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами.

Военная прокуратура приступила к расследованиям в связи с обнаруженными в Дашкесане минами.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что 1-2 октября в местечке Бугдадаг в Дашкесанском районе инженерами-саперами Министерства обороны были обнаружены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 452 произведенные в Армении противопехотные мины типа Э-001 M, установленные армянскими диверсионными группами.

Предположительно эти взрывчатые средства были установлены после Отечественной войны.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджана проводится расследование.