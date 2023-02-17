Военная прокуратура: 12 виновных в совершении геноцида в Гарадаглы объявлены в международный розыск

"12 человек, вина которых в совершении геноцида в Гарадаглы доказана, объявлены в международный розыск"

"12 человек, вина которых в совершении геноцида в Гарадаглы доказана, объявлены в международный розыск".

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы военной прокуратуры Фирад Алиев.

По его словам, 18 декабря 2003 года общим приказом генерального прокурора, министров внутренних дел и национальной безопасности была создана совместная следственно-оперативная группа для подачи соответствующих ходатайств в международные организации по фактам преступлений против мира и человечности, а также военных, террористических и других преступлений против народа Азербайджана, их правовой оценки, установления лиц, участвовавших в организации и совершении этих преступлений, и привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с законодательством, а также нормами международного права.

С 5 мая 2005 года расследование уголовного дела было поручено заместителю Генерального прокурора, военному прокурору, генерал-лейтенанту юстиции Ханлару Валиеву.

В Гарадаглы армяне убили 57 человек, 39 пропали без вести.