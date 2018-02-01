Водители, совершившие в Хызы ДТП с летальным исходом, арестованы в зале суда

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен судебный процесс по уголовному делу в отношении Эльшана Нагизаде и Наримана Гулиева, обвиняемых в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, председательствующий на процессе судья Эльдар Микаилов зачитал приговор. По решению суда оба водителя лишены свободы сроком на 7 лет. Они были арестованы прямо в зале суда.

Отметим, что ДТП было совершено 7 августа прошлого года примерно в 19:00 в селе Шураабад Хызынского района. Столкнулись автомобили марки “ВАЗ”, управляемые жителями села Н.Гулиевым и Э.Нагизаде. Оба водителя, а также пассажир Н.Гулиева – Рашад Байрамов и 2 пассажира Э.Нагизаде были госпитализированы. Р.Байрамов скончался в больнице.

В ходе следственных мероприятий оба водителя не находились под арестом.