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    Водители, совершившие в Хызы ДТП с летальным исходом, арестованы в зале суда

    Решением суда в отношении обоих водителей избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 7 лет

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен судебный процесс по уголовному делу в отношении Эльшана Нагизаде и Наримана Гулиева, обвиняемых в совершении ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, председательствующий на процессе судья Эльдар Микаилов зачитал приговор. По решению суда оба водителя лишены свободы сроком на 7 лет. Они были арестованы прямо в зале суда.
    Отметим, что ДТП было совершено 7 августа прошлого года примерно в 19:00 в селе Шураабад Хызынского района. Столкнулись автомобили марки “ВАЗ”, управляемые жителями села Н.Гулиевым и Э.Нагизаде. Оба водителя, а также пассажир Н.Гулиева – Рашад Байрамов и 2 пассажира Э.Нагизаде были госпитализированы. Р.Байрамов скончался в больнице.
    В ходе следственных мероприятий оба водителя не находились под арестом.

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