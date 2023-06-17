Водители Bolt и Uber задержаны за перевозку наркотиков

Водители таксомоторных компаний Bolt и Uber задержаны за занятие наркокурьерством.

Водители таксомоторных компаний Bolt и Uber задержаны за занятие наркокурьерством.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Так, на основании полученной оперативной информации о том, что некоторые водители столичных таксомоторных компаний Uber и Bolt выступают в роли наркокурьеров, а также ведут себя неэтично с пассажирами преимущественно женского пола, делая им непристойные предложения, сотрудниками полиции были приняты дополнительные неотложные меры.

В результате принятых мер были задержаны 11 водителей названных компаний. Часть задержанных в ходе операций таксистов привлечена к уголовной ответственности, остальные - к административной.