Водители автобусов наказаны за неподчинение требованию дорожной полиции

В период с 08:00 18 июня по 08:00 19 июня задержаны и размещены на временных стоянках четыре пассажирских автобуса, водители которых не подчинились требованию остановиться дорожной полиции на территории Алятского поста в Гарадагском районе, установленном в связи с особым карантинным режимом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечено, что в отношении водителей и 52 пассажиров составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

Водители подвергнуты приводу в 11-е отделение полиции Гарадагского РУП за неподчинение сотрудникам полиции.