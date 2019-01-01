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    Водитель врезался в толпу в Токио, девять человек ранены

    Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Сотрудники японской полиции задержали этой ночь водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В результате инцидента девять человек получили травмы - восьмерых сбила машина, а еще одного побил водитель, когда вышел из машины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.

    Задержанный 21-летний японец пояснил, что преднамеренно направил машину на пешеходов. По его словам, таким образом, он хотел выразить протест против смертной казни в Японии.

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