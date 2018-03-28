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    Водитель в санатории в Нафталане застрелил свою сослуживицу

    Нафталан. 28 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности совершенного в Нафталане инцидента с применением огнестрельного оружия. 

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в санатории "Sehirli Naftalan" (Таинственный Нафталан). 

    Между сидевшей в регистратуре санатория Г.Исаевой и водителем Гусейновым Али Гусейн оглу произошел конфликт из-за посетителя. В результате А.Гусейнов выхватил охотничье ружье и выстрелил женщине в живот. Мужчина был задержан, по факту ведется расследование.

    Сообщается, что получившая ранение Гюнай Герай гызы Исаева 1987 года рождения госпитализирована. Она была прооперирована в Геранбойской центральной районной больнице, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

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