Водитель в санатории в Нафталане застрелил свою сослуживицу

Нафталан. 28 марта. REPORT.AZ/ Стали известны подробности совершенного в Нафталане инцидента с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в санатории "Sehirli Naftalan" (Таинственный Нафталан).

Между сидевшей в регистратуре санатория Г.Исаевой и водителем Гусейновым Али Гусейн оглу произошел конфликт из-за посетителя. В результате А.Гусейнов выхватил охотничье ружье и выстрелил женщине в живот. Мужчина был задержан, по факту ведется расследование.

Сообщается, что получившая ранение Гюнай Герай гызы Исаева 1987 года рождения госпитализирована. Она была прооперирована в Геранбойской центральной районной больнице, ее состояние оценивается как среднетяжелое.