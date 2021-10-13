Водитель столкнувшегося с пассажирским автобусом грузовика арестован

В Сураханском районном суде города Баку рассмотрено представление следственного органа в отношении Махмуда Азизова, управлявшего грузовым автомобилем, который столкнулся с пассажирским автобусом на аэропортовском шоссе.

В Сураханском районном суде города Баку рассмотрено представление следственного органа в отношении Махмуда Азизова, управлявшего грузовым автомобилем, который столкнулся с пассажирским автобусом на аэропортовском шоссе.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление следственного органа.

Согласно решению, в отношении Азизова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Напомним, сегодня около 6:40 утра на участке аэропортского шоссе, проходящем по территории Сураханского района, грузовой автомобиль марки "Mercedes", управляемый жителем Баку Махмудом Азизовым, столкнулся с пассажирским автобусом "Daewoo", которым управлял житель столицы Таир Абдуллаев.

В результате аварии жители города Баку Махияддин Абдуллаев, Ильхам Асланов, Ирада Искендерова и Мехбара Ягубова, ожидавшие на обочине дороги, а также пассажир автобуса Кямаля Бабаева погибли на месте происшествия, 25 человек были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. 8 из них были отпущены домой после получения первичной медицинской помощи, а 17 человек продолжают лечение в медицинском учреждении.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.