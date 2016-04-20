Водитель, ставший причиной смерти двух человек, арестован в зале суда

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вахида Гулиева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, ставшего причиной смерти двух человек.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алисултана Османова был вынесен приговор.

Приговором суда В.Гулиев осужден на 7,5 лет лишения свободы.

Отметим, что авария произошла в прошлом году на территории Губинского района. Столкнулись автомобиль марки Hovo, управляемый жителем района В.Гулиевым, и автомобиль марки Ford, управляемый жителем Тертерского района Фаризом Гасановым. Ф.Гасанов и его пассажир - житель Нефтчалинского района Насиб Мамедов скончались на месте. В.Гулиев был задержан сотрудниками полиции, однако в ходе следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.