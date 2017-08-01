Водитель, ставший причиной смерти 6 студентов на трассе Баку-Сумгайыт, лишен свободы сроком на 10 лет - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ На суде под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

Как сообщает Report, решением суда Н.Гусейнов был приговорен к 10 годам лишения свободы.

*** 16:07

После юридический представитель потерпевших выступил с последним словом. Как сообщает Report, они выразили недовольство выступлением гособвинителя, потребовав для обвиняемого самого строго наказания.

Адвокат Намика Гусейнова выразил недовольство судебным разбирательством. Он попросил у суда вынести справедливое решение.

Сам Н.Гусейнов в последнем слове отметил, что попросил у суда расстрела.

"Это наказание на всю жизнь останется при мне. Если хотите крови, у меня есть 5 детей, заприте и их за решетку, пусть умрут. Посмотрим, сможете ли вы вернуть своих детей?", - сказал он.

Между потерпевшими и обвиняемым возник спор, стороны оскорбили друг друга.

На процессе объявлен перерыв.

*** 15:44

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Намика Гусейнова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло 6 студентов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова выступил гособвинитель, который в своем выступлении прокурор попросил лишить Н.Гусейнова свободы сроком на 10 лет, потребовал удовлетворить гражданский иск потерпевших.

Отметим, что в 8 часов утра 9 марта на территории Абшеронского района управляемый жителем Сумгайыта Намиком Гусейновым микроавтобус марки "Ford" врезался в остановившийся на проезжей части дороги грузовой автомобиль марки "ЗИЛ", за рулем которого находился его земляк Эльвин Шамистанлы.

В результате этого погибли шесть находящихся в микроавтобусе студентов Сумгайытского государственного университета: студенты третьего курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев, Ибрагим Насибов, студенты третьего курса факультета истории и географии Чинара Гулиева, Рашад Джаниев, Роза Мурадова, Лала Насирзаде 1999 г.р. , еще 20 студентов были ранены.

По факту в подчиняющемся Главному управлению следствия и дознания МВД следственном отделе по делам дорожно-транспортных происшествий возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР. Водитель микроавтобуса Намик Гусейнов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица. Позже в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.