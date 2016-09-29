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    Виновник ДТП в Хачмазе скрылся с места происшествия

    По факту ДТП ведется расследование

    Хачмаз. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе произошло ДТП.

    Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на территории села Гымылгышлаг.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Hyundai", житель района Илькин Малик оглу Гасанов столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106" (госномера 38-BD-178), за рулем которого находился Самандар Садулла оглу Багиров (1960 г.р.). 

    С помощью очевидцев происшествия водитель "ВАЗ-2106" был извлечен из деформированного автомобиля и доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу. Состояние С.Багирова расценивается как средней тяжести.

    Совершивший ДТП водитель "Hyundai" И.Гасанов скрылся с места происшествия. 

    По факту ведется расследование.  

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