Виновник ДТП в Хачмазе скрылся с места происшествия

Хачмаз. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе произошло ДТП.

Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на территории села Гымылгышлаг.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Hyundai", житель района Илькин Малик оглу Гасанов столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106" (госномера 38-BD-178), за рулем которого находился Самандар Садулла оглу Багиров (1960 г.р.).

С помощью очевидцев происшествия водитель "ВАЗ-2106" был извлечен из деформированного автомобиля и доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу. Состояние С.Багирова расценивается как средней тяжести.

Совершивший ДТП водитель "Hyundai" И.Гасанов скрылся с места происшествия.

По факту ведется расследование.