Водитель, устроивший автохулиганство и выложивший видео в соцсети, лишен прав

Водителя, совершившего автохулиганство и разместившиего видео в социальных сетях, лишили водительских прав на год и арестовали на 15 суток.
Об этом сообщили Report в Главном управлении дорожной полиции.
Отмечается, что сотрудниками Дорожно-патрульной службы Главного управления дорожной полиции собраны доказательства того, что водитель автомобиля "ВАЗ 2107" Махир Намик оглу Мамедли грубо нарушил общественный порядок, совершив автохулиганство на автомагистрали Алят-Астара.
Установлено, что М.Мамедли управлял автомобилем без водительских прав и сознательно снимал опасные действия на видео, которое затем разместил в соцсетях. Его поведение создало серьезную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Материалы по делу были переданы в суд. На основании судебного решения Махир Мамедли лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту на 15 суток.