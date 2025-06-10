Водитель, устроивший автохулиганство и выложивший видео в соцсети, лишен прав

10:43 Водитель, совершивший автохулиганство и разместивший видео в социальных сетях, лишен прав на год, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

Водителя, совершившего автохулиганство и разместившиего видео в социальных сетях, лишили водительских прав на год и арестовали на 15 суток.

Об этом сообщили Report в Главном управлении дорожной полиции.

Отмечается, что сотрудниками Дорожно-патрульной службы Главного управления дорожной полиции собраны доказательства того, что водитель автомобиля "ВАЗ 2107" Махир Намик оглу Мамедли грубо нарушил общественный порядок, совершив автохулиганство на автомагистрали Алят-Астара.

Установлено, что М.Мамедли управлял автомобилем без водительских прав и сознательно снимал опасные действия на видео, которое затем разместил в соцсетях. Его поведение создало серьезную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Материалы по делу были переданы в суд. На основании судебного решения Махир Мамедли лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту на 15 суток.