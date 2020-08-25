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Водитель совершил ДТП в Гарадаге, есть пострадавшие

Водитель совершил ДТП в Гарадаге, есть пострадавшие Водитель, Мамедов Вели Мамед оглу 1974 года рождения, врезался в препятствие. В результате пострадал сам водитель, а также двое пассажиров автомобиля – Абдуллаев Ильгар Рагим оглу и Алекберов Барыш Орудж оглу 1974 года рождения
Происшествия
25 августа 2020 г. 00:54
Водитель совершил ДТП в Гарадаге, есть пострадавшие

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в поселке Умид Гарадагского района.

Водитель, Мамедов Вели Мамед оглу 1974 года рождения, врезался в препятствие.

В результате пострадал сам водитель, а также двое пассажиров автомобиля – Абдуллаев Ильгар Рагим оглу и Алекберов Барыш Орудж оглу 1974 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у всех троих ушиб грудной клетки и мягких тканей.

По факту ведется расследование.

Ильгар Абдуллаев

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Версия на азербайджанском языке Qaradağda sürücü qəza törətdi, xəsarət alanlar var

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