Водитель следовавшего из Сумгайыта в Баку микроавтобуса нарушил правила - ВИДЕО

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Сумгайыт. 15 февраля. REPORT.AZ/ Водитель следовавшего из Сумгайыта в Баку и занимающегося пассажирской перевозкой микроавтобуса превысил скорость.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован на магистрали Баку-Губа.

Водитель автобуса марки Ford с государственным регистрационным номером 50 CH 116 грубо нарушил правила и управлял транспортным средством, в котором были пассажиры, со скоростью 130-140 км/ч, в то время, как максимальная скорость на данном отрезке дороги составляет 110 км/ч.

Как сообщил местному бюро Report начальник Сумгайытского регионального отдела Государственной службы автомобильного транспорта Ахмед Рустамов, водитель микроавтобуса действует незаконно и в его отношении будут приняты серьезные меры: "Проводятся периодические рейды против занимающихся незаконной пассажирской перевозкой автобусов и микроавтобусов. Однако, такие водители еще встречаются. Они не смогут действовать, если Бакинское транспортное агентство не позволит им подъезжать к кругу 20 Января, и, следовательно, не будут происходить аварии, приводящие к гибели и ранению людей".

По факту ведется расследование.