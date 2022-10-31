В Сумгайыте автомобиль съехал в овраг, водитель скончался в больнице

В Сумгайыте водитель съехавшего в овраг автомобиля скончался в больнице.

В Сумгайыте водитель съехавшего в овраг автомобиля скончался в больнице.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 26 октября около 18:30 на участке автодороги Баку-Губа, проходящем по территории города.

Житель Сумгайыта Рзалы Тогрул Шахин оглу, 1991 года рождения, потерял управление автомобилем марки Audi A3. В результате транспортное средство съехало в овраг, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 30 октября Т.Рзалы скончался в больнице от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК, проводится раследование.