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В Сумгайыте автомобиль съехал в овраг, водитель скончался в больнице 

В Сумгайыте автомобиль съехал в овраг, водитель скончался в больнице  В Сумгайыте водитель съехавшего в овраг автомобиля скончался в больнице.
Происшествия
31 октября 2022 г. 09:38
В Сумгайыте автомобиль съехал в овраг, водитель скончался в больнице 

В Сумгайыте водитель съехавшего в овраг автомобиля скончался в больнице.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 26 октября около 18:30 на участке автодороги Баку-Губа, проходящем по территории города.

Житель Сумгайыта Рзалы Тогрул Шахин оглу, 1991 года рождения, потерял управление автомобилем марки Audi A3. В результате транспортное средство съехало в овраг, водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 30 октября Т.Рзалы скончался в больнице от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК, проводится раследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda dərəyə aşan avtomobilin sürücüsü xəstəxanada ölüb

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