Водитель, сбивший в Баку сотрудников полиции и работника МЧС, скрылся с места ДТП

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции распространило информацию по поводу сообщения о сбитых в результате цепной аварии в Баку 6 сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. Во время аварии столкнулись две грузовые и одна легковая машины.

Как сообщили Report в управлении, на отрезке Бакинской кольцевой дороги на территории Ясамальского района столкнулись грузовые автомобили марки "Mercedes" и "Камаз". Во время аварии водитель одного из грузовиков остался в деформированном автомобиле. Прибывшим на место ДТП спасателям МЧС удалось извлечь водителя из автомобиля. В момент завершения спасательной операции движущийся на высокой скорости и управляемый Исламом Манафовым автомобиль "Opel" потерял управление и сбил находившихся на месте ДТП 5 человек. Пострадавшие госпитализированы. Лишь один из них - 28-летний Вусал Шабанов является сотрудником МЧС. Кроме того, в результате ДТП пострадали 2 сотрудника полиции - Фикрет Рустамов и Хатаи Мамедов. Были также сбиты стоящие на проезжей части дороги и наблюдавшие за происходящим прохожие - 58-летний Рамиз Шуверханов и 46-летний Зияддин Яхъяев.

Состояние пострадавших стабильное.

После ДТП водитель "Opel" Ислам Манафов вышел из машины и, заявив о плохом самочувствии, отошел в сторону. Позже стало известно, что он скрылся с места происшествия. Принимаются меры для его задержания в качестве подозреваемого лица.