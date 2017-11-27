Водитель, сбивший отца известного журналиста, признал себя виновным

Семья покойного Али Алиева возбудила против обвиняемого иск на сумму 166 531 манат

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Наримановском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении работника ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Мамедова ходатайство возбудил законный наследник, сын скончавшегося через 1 год 4 месяца и 18 дней ветерана карабахской войны потерпевшего Али Алиева Имдад Ализаде.

В ходатайстве он напомнил, что инцидент произошел 1 год 9 месяцев 13 дней назад и за это время обвиняемый С.Гараев находился на свободе: "Как видно из материалов уголовного дела, в результате совершенного им ДТП погиб человек. Кроме того, один человек получил тяжелую травму".

И.Ализаде потребовал заменить избранную в отношении С.Гараева меру пресечения – полицейский контроль на арест и арестовать его в зале суда.

Судья заявил, что ходатайство должно быть представлено на следующем заседании в письменной форме.

На суде отметили о возбуждении в период следствия законным наследником потерпевшего Имдадом Ализаде гражданского иска против обвиняемого лица на сумму 166 000 манатов.

Стало известно, что на лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинском центре здоровья 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Затем гособвинитель огласил обвинительный акт.

С.Гараев признал себя виновным по объявленному обвинению, однако отметил, что не принимает гражданского иска. В свободных показаниях он рассказал о происшествии.

Затем обвиняемый ответил на вопросы судьи, прокурора, адвоката, потерпевшего и законного наследника потерпевшего.

На процессе был допрошен потерпевший А.Талыбов. Он также рассказал о ДТП и заявил, что является жалобщиком.

А.Талыбов отметил, что во время следствия и на суде обвиняемый С.Гараев давал ложные показания.

Суд предоставил слово законному наследнику потерпевшего Имдаду Ализаде. Он заявил, что не готов к даче показаний и желает выступить на следующем заседании.

Очередное заседание суда назначено на 8 декабря.

Отметим, что С.Гараев обвиняется по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего лица) УК и 263.1 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

В период следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии А.Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.