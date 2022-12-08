Водитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропорту

Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана. Согласно сообщению, 17 ноября в 9 часов утра в полицию поступила информация об об

Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи.



Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.



Согласно сообщению, 17 ноября в 9 часов утра в полицию поступила информация об обнаружении на территории села Чайлы Шамкирского района тела Ялчына Мамедова с повреждениями в области головы и ноги.



В ходе расследования выяснилось, что Ялчын Мамедов скончался в результате наезда автомобиля марки «ВАЗ-2016».



В результате оперативно-розыскных мероприятий, совершивший автонаезд со смертельным исходом и скрывшийся с места происшествия житель села Сейфели, ранее судимый Виджай Ибрагимов был задержан полицией в гянджинском аэропорту.



Ведется расследование.