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Водитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропорту

Водитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропорту Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана. Согласно сообщению, 17 ноября в 9 часов утра в полицию поступила информация об об
Происшествия
8 декабря 2022 г. 12:06
Водитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропорту

Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, 17 ноября в 9 часов утра в полицию поступила информация об обнаружении на территории села Чайлы Шамкирского района тела Ялчына Мамедова с повреждениями в области головы и ноги.

В ходе расследования выяснилось, что Ялчын Мамедов скончался в результате наезда автомобиля марки «ВАЗ-2016».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, совершивший автонаезд со смертельным исходом и скрывшийся с места происшествия житель села Сейфели, ранее судимый Виджай Ибрагимов был задержан полицией в гянджинском аэропорту.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə piyadanı vuraraq hadisə yerindən qaçan sürücü hava limanında saxlanılıb

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