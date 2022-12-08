Водитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропорту

Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Согласно сообщению, 17 ноября в 9 часов утра в полицию поступила информация об обнаружении на территории села Чайлы Шамкирского района тела Ялчына Мамедова с повреждениями в области головы и ноги.
В ходе расследования выяснилось, что Ялчын Мамедов скончался в результате наезда автомобиля марки «ВАЗ-2016».
В результате оперативно-розыскных мероприятий, совершивший автонаезд со смертельным исходом и скрывшийся с места происшествия житель села Сейфели, ранее судимый Виджай Ибрагимов был задержан полицией в гянджинском аэропорту.
Ведется расследование.
Водитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропортуВодитель, сбивший насмерть пешехода в Шамкире, задержан в аэропорту Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана. Согласно сообщению, 17 ноября в 9 часов утра в полицию поступила информация об об
Происшествия
8 декабря 2022 г. 12:06
https://static.report.az/photo/afb1d393-13a2-3230-bb60-253cabb9fdc3.jpg
Водитель, сбивший насмерть в Шамкире пешехода и скрывшийся с места происшествия, задержан в аэропорту Гянджи.
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə piyadanı vuraraq hadisə yerindən qaçan sürücü hava limanında saxlanılıb