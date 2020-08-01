Водитель получил тяжелое ранение в аварии

В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

Как передает муганское бюро Report, происшествие произошло в селе Алар на территории района.

Житель села Тезекенд, Анар Гаджиев, 1989-го года рождения не справился с управлением автомобиля «ВАЗ 21010» и перевернулся на обочину дороги.

Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Джалилабадский лечебно-диагностический центр. Для продолжения лечения его направили в Билясуварскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.