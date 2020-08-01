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Report Georgia

Водитель получил тяжелое ранение в аварии

Водитель получил тяжелое ранение в аварии В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.
Происшествия
1 августа 2020 г. 02:14
Водитель получил тяжелое ранение в аварии

В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

Как передает муганское бюро Report, происшествие произошло в селе Алар на территории района.

Житель села Тезекенд, Анар Гаджиев, 1989-го года рождения не справился с управлением автомобиля «ВАЗ 21010» и перевернулся на обочину дороги.  

Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Джалилабадский лечебно-диагностический центр. Для продолжения лечения его направили в Билясуварскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sürücü törətdiyi qəzada ağır yaralandı

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