Водитель, по вине которого пострадали замминистра и его супруга, подал кассационную жалобу

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Подана кассационная жалоба на приговор в отношении Турала Рагимова, признанного виновным в совершении аварии в Баку, в результате которой погибли 2 человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 2 ноября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Ильхама Джафарова.

Отметим, что ДТП произошло 10 мая 2014 года на проспекте Гейдара Алиева Низаминского района города Баку. Автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый Туралом Рагимовым, столкнулся с автомобилем марки Lexus, за рулем которого находился Фирдовси Алиев.

В результате аварии скончались два пассажира автомобиля марки ВАЗ-2107, водитель автомобиля, а также водитель Lexus Ф.Алиев и его супруга Арифа Алиева получили телесные повреждения.

В 2015 году на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям Т.Рагимов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, Т.Рагимов подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Согласно решению Бакинского апелляционного суда, приговор суда первой инстанции был оставлен в силе. После этого осужденный обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

Напомним, что Фирдовси Алиев является первым заместителем министра экологии и природных ресурсов.