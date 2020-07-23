Перевозивший пассажиров из Мингячевира в Баку водитель оштрафован на 3 тыс. манатов

Водитель взял с каждого пассажира по 15 манатов и пообещал доставить их в Баку

Сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции задержали водителя, который пытался доставить пассажиров в Баку, нарушив тем самым правила карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе расследования стало известно, что водитель Рашад Алиев, взяв с каждого пассажира по 15 манатов, пообещал доставить их на своем микроавтобусе марки Mercedes в Баку.

Материалы, собранные в отношении нарушителя, были направлены в городской суд.

Решением суда Р.Алиев был оштрафован на 3 тысячи манатов. В отношении пассажиров составлены протоколы об административных правонарушениях и им вынесено строгое предупреждение.