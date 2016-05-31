В Баку водитель перенес тело сбитого им человека на другое место

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Тело погибшего в результате ДТП мужчины, обнаруженного на обочине дороге в жилом массиве Албалы (поселок Бузовна) Хазарского района города Баку, было перенесено туда с другого места.

Как сообщает Report, в результате расследований, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что житель Баку 27-летний Парвин Тагиев на автомобиле марки Mercedes по неосторожности сбил Руслана Азимова.

После этого вместе с пассажирами 17-летним Камалом Абдуллаевым и 25-летним Сейфи Наджафзаде они отвезли тело в жилой массив Албалы.

Расследования по факту продолжаются.

Напомним, что на прошлой неделе в жилом массиве Албалы (поселок Бузовна) на обочине дороги было найдено тело мужчины 30-35 лет с переломом правой ноги и многочисленными повреждениями лица. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, была установлена личность трупа. Стало известно, что это житель поселка Шаган Руслан Азимов 1977 года рождения.