Водитель, насмерть сбивший в Баку женщину, арестован в зале суда

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эльгюна Ибрагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Эльдара Исмаилова был зачитан приговор.

Согласно приговору, Э.Ибрагимов лишен свободы сроком на 6 лет.

Избранное в его отношении решение о невыезде заменено на арест. Э.Ибрагимов арестован в зале суда.

Отметим, что авария произошла 10 апреля прошлого года в поселке Бина Хазарского района.

Так, житель Баку Э.Ибрагимов за рулем автомобиля марки "Opel" сбил пешехода, 65-летнюю Лейлу Гусейнову. Женщина скончалась на месте ДТП.

У задержанного правоохранительными органами Э.Ибрагимова была взята подписка о невыезде.