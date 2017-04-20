Водитель, насмерть сбивший в Баку женщину, арестован в зале суда

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эльгюна Ибрагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Report, на процессе под председательством Эльдара Исмаилова был зачитан приговор.
Согласно приговору, Э.Ибрагимов лишен свободы сроком на 6 лет.
Избранное в его отношении решение о невыезде заменено на арест. Э.Ибрагимов арестован в зале суда.
Отметим, что авария произошла 10 апреля прошлого года в поселке Бина Хазарского района.
Так, житель Баку Э.Ибрагимов за рулем автомобиля марки "Opel" сбил пешехода, 65-летнюю Лейлу Гусейнову. Женщина скончалась на месте ДТП.
У задержанного правоохранительными органами Э.Ибрагимова была взята подписка о невыезде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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