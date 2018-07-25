Водитель, насмерть сбивший в Баку уборщицу, арестован в зале суда

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу в отношении водителя "Камаза" Заура Мусаева, насмерть сбившего уборщицу в столице.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Анвера Сеидова был зачитан приговор.

Решением суда обвиняемый был приговорен к 8 годам лишения свободы. Избранное ранее решение о мере пресечения в отношении З.Мусаева в виде полицейского надзора было отменено, и он был арестован прямо в зале суда.

Напомним, что автонаезд с летальным исходом был совершен 27 марта в поселке Сабунчи. "Камаз" сбил переходившую дорогу жительницу столицы, уборщицу Джамилю Салахову. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП был задержан водитель грузовика – житель Баку, ранее судимый З.Мусаев. В отношении него было выдвинуто обвинение по статье 263-1.3 УК Азербайджана.