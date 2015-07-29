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    Оштрафован водитель, написавший лозунг на своем автомобиле - ФОТО

    В ходе рейда задержаны два пьяных водителя

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожной полиции Агдама провели рейды против недобросовестных водителей.

    Как сообщает Report, в ходе рейда выявлены факты превышения скорости, несоблюдения правил обгона, передвижения по противоположной полосе и управления автомобилем без водительских прав.

    Кроме того, задержаны водители, пользующиеся изготовленными кустарным способом занавесками и пленками для стекол.

    В ходе рейда в отношении 28 водителей составлены административные протоколы. Двое из них задержаны в нетрезвом состоянии.

    Один из водителей оштрафован за лозунг "Отец, жени меня", написанный на заднем стекле автомобиля марки "ВАЗ 2107".  

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