Оштрафован водитель, написавший лозунг на своем автомобиле - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожной полиции Агдама провели рейды против недобросовестных водителей.

Как сообщает Report, в ходе рейда выявлены факты превышения скорости, несоблюдения правил обгона, передвижения по противоположной полосе и управления автомобилем без водительских прав.

Кроме того, задержаны водители, пользующиеся изготовленными кустарным способом занавесками и пленками для стекол.

В ходе рейда в отношении 28 водителей составлены административные протоколы. Двое из них задержаны в нетрезвом состоянии.

Один из водителей оштрафован за лозунг "Отец, жени меня", написанный на заднем стекле автомобиля марки "ВАЗ 2107".