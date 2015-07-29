Оштрафован водитель, написавший лозунг на своем автомобиле - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожной полиции Агдама провели рейды против недобросовестных водителей.
Как сообщает Report, в ходе рейда выявлены факты превышения скорости, несоблюдения правил обгона, передвижения по противоположной полосе и управления автомобилем без водительских прав.
Кроме того, задержаны водители, пользующиеся изготовленными кустарным способом занавесками и пленками для стекол.
В ходе рейда в отношении 28 водителей составлены административные протоколы. Двое из них задержаны в нетрезвом состоянии.
Один из водителей оштрафован за лозунг "Отец, жени меня", написанный на заднем стекле автомобиля марки "ВАЗ 2107".
Valeh DadaşovАвтор новости
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