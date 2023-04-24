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Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем

Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем.
Происшествия
24 апреля 2023 г. 09:57
Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем

Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем.

Как сообщает Report, инцидент произошел на дороге Балаханы-Бинагади в поселке Балаханы Сабунчинского района Баку.

Совгат Гусейнов 1989 г.р. на автомобиле марки Ford столкнулся с мопедом, которым управлял Алик Балаев 1963 г.р. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillə moped toqquşub, ölən var

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