Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем

Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем.

Водитель мопеда погиб при столкновении с легковым автомобилем.

Как сообщает Report, инцидент произошел на дороге Балаханы-Бинагади в поселке Балаханы Сабунчинского района Баку.

Совгат Гусейнов 1989 г.р. на автомобиле марки Ford столкнулся с мопедом, которым управлял Алик Балаев 1963 г.р. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).