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Report Georgia

Водитель из Хачмаза пытался перевезти пассажиров по чужим документам

Водитель из Хачмаза пытался перевезти пассажиров по чужим документам Водитель из Хачмаза пытался перевезти пассажиров по чужим удостоверениям
Происшествия
11 июля 2020 г. 11:13
Водитель из Хачмаза пытался перевезти пассажиров по чужим документам

В Хачмазе задержан водитель, который пытался перевозить пассажиров по удостоверениям личности лиц, имеющих специальное разрешение на передвижение в условиях карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Хачмазского районного отдела полиции на временном стационарном посту задержали гражданина Б.Гасымова, управляющего автомобилем марки Opel.

Задержанный имел при себе удостоверение личности, принадлежащее другому таксисту, зарегистрированному в системе специальных разрешений. Б.Гасымов пообещал пассажирам доставить их в Баку за вознаграждение в 50 манатов, а для пропуска пассажиров пытался использовать удостоверения личности чужих лиц, имеющих специальные разрешения.

Б. Гасымов арестован в административном порядке. Другие нарушившие правила карантина лица привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda digər şəxsiyyət vəsiqələri ilə sərnişin daşımaq istəyən həbs edildi

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