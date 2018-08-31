Водитель грузовика ранил ножом охранника и трех иностранных граждан

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Баку гражданин Беларуси ранил ножом сотрудника азербайджанской таможни и трех иностранных граждан.

Как сообщает Report, инцидент произошел в таможенном терминале "Ипек йолу", расположенном на Сальянском шоссе в Сабаильском районе.

36-летний гражданин Беларуси Астаук Валерий Николаевич нанес ножевые ранения земляку Владимиру Балинту, гражданам Украины Вассо Михайлову и Роме Матвюку, а также сотруднику терминала Эмилю Алиярбекову.

В.Астаук был задержан полицейскими.

Пострадавшим оказывается медпомощь.

По факту ведется расследование.

Отметим, что совершивший преступление и пострадавшие граждане Беларуси и Украины являются водителями TIR.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета, раненый в результате инцидента Эмин Алиярбеков не является работником таможни: "Он работает охранником на стоянке таможенного терминала "Ипек йолу".