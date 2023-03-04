Водитель большегруза пострадал в ДТП в Ходжалинском районе

1В Ходжалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

1В Ходжалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Об этом Report сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшкин Гасымов.

По его словам, в Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о ДТП на территории села Чанагчы: "В результате предварительного расследования было установлено, что автомобиль марки Shacman, которым управлял житель Бардинского района Сеймур Валиев съехал с дороги в кювет. Водителю большегруза, получившему различные телесные повреждения в результате происшествия, была оказана первая помощь и он был доставлен в больницу. По факту продолжает расследование".