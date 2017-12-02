Водитель BMW оставил без света целый городок на Абшероне - ФОТО

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Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр Абшеронского района произошло ДТП, в ходе которого пострадал один человек. Как сообщает Report, Идрис Эльхан оглы Гусейнов 1988 г.р. находясь за рулем автомобиля марки BMW государственным номерным знаком "10-MF-363", врезался в электрический столб, когда ехал в направлении городка Зангелан.

Причины аварии в том, что водитель в темное время суток въехал на участок, где проводились строительные работы. Гусейнов резко затормозил, однако мелкая галька, рассыпанная на дорогу, привела к скольжению автомобиля и водитель просто не справился с управлением. В результате столкновения произошло короткое замыкание, что привело к временному отключению электричества всего городка.

Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение клинического медицинского центра №1. По сведениям очевидцев, на неосвещенном участке дороги, где произошло ДТП, велись ремонтные работы, но не были установлены предупредительные знаки. После аварии жители поселка поставили предупреждающий знак об ограничении скорости. Автомобиль сильно деформирован и отправлен на штрафную стоянку. Полиция ведет расследование.