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Водитель без страховки совершил ДТП

Водитель без страховки совершил ДТП Водитель автомобиля Ravon R3 с номерным знаком 90-PX-391 не уступил Mercedes, ехавшему с главной дороги, и столкнулся с ним. Mercedes же в свою очередь сошел с дороги и врезался сбоку в другой Mercedes с номерным знаком 99-ST-017
Происшествия
11 августа 2020 г. 22:14
Водитель без страховки совершил ДТП

На автомагистрали Баку-Сумгайыт произошло ДТП.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на въезде в городе Сумгайыт.

Водитель автомобиля Ravon R3 с номерным знаком 90-PX-391 не уступил Mercedes, ехавшему с главной дороги, и столкнулся с ним. Mercedes же в свою очередь сошел с дороги и врезался сбоку в другой Mercedes с номерным знаком 99-ST-017.

В результате всем трем автомобилям был нанесен ущерб. На место происшествия прибыли сотрудники ГДП и эвакуатор. Дорожной полиции удалось выяснить, что у водителя Ravon R3 нет автомобильной страховки. Данный автомобиль отправили на штрафплощадку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvtomobil sığortası olmayan sürücü qəza törətdi

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