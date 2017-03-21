Водитель-азербайджанец ранил ножом пьяного пассажира в Москве

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Столичные оперативники задержали 29-летнего уроженца Азербайджана, ранившего ножом мужчину, которого он подвозил на авто в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №19 по Туристской улице. Тридцатитрехлетний москвич в состоянии алкогольного опьянения поймал попутку в Зеленограде. На месте он заплатил водителю две тысячи рублей, они повздорили.

«Встречая потерпевшего, супруга обнаружила у него на груди следы крови, после чего вызвала полицию и скорую помощь. Как выяснилось, мужчина получил проникающее колото-резаное ранение печени и перикарда, ему потребовалась экстренная транспортировка в стационар», - рассказал источник.

Оперативники вычислили злоумышленника и задержали его на станции «Крюково» в Зеленограде. На него завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.