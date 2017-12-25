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    Водитель автомобиля, упавшего в пропасть в Лерикском районе, скончался в больнице

    Лерик. 25 декабря. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля, упавшего в пропасть в Лерикском районе, скончался.

    Как заявляет южное бюро Report, ДТП произошло 23 декабря в селе Андурма административно-территориальной единицы Чайруд.

    Направлявшийся в село 28-летний житель села Андурма Ниямеддин Алибек оглу Наджафов потерял управление за рулем автомобиля марки Chevrolet с государственным регистрационным номером 10 XC 789.

    В результате ДТП автомобиль упал с высоты в пропасть, водитель получил тяжелые травмы. Н. Наджафова поместили в отделение реанимации Лянкяранской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, сегодня он скончался в медицинском учреждении.

    Тело передано в Лянкяранский районный отдел судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование. 

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