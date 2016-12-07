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    Водитель автомобиля, сбивший женщину на пешеходной полосе, устроил драку

    Водитель не признался в содеянном

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сбивший пешехода водитель не признался в содеянном. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован перед административным ASAN Xidmət на улице Шарифзаде в Ясамальском районе. 

    Согласно информации, переходившую дорогу по пешеходной полосе Абдуллаеву Зарнишан Шахпялянг гызы 1943 года рождения сбил автомобиль марки Nissan. Женщина получила тяжелую травму и была госпитализирована в больницу. 

    Однако водитель не признался в содеянном, поэтому между водителем и родственниками З.Абдуллаевой произошла драка. 

    На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Водитель доставлен в отделение полиции для дачи показаний. 

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