Водитель автомобиля, сбивший женщину на пешеходной полосе, устроил драку

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сбивший пешехода водитель не признался в содеянном.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован перед административным ASAN Xidmət на улице Шарифзаде в Ясамальском районе.

Согласно информации, переходившую дорогу по пешеходной полосе Абдуллаеву Зарнишан Шахпялянг гызы 1943 года рождения сбил автомобиль марки Nissan. Женщина получила тяжелую травму и была госпитализирована в больницу.

Однако водитель не признался в содеянном, поэтому между водителем и родственниками З.Абдуллаевой произошла драка.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Водитель доставлен в отделение полиции для дачи показаний.