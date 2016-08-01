Во время землетрясения в Имишли в некоторых домах образовались трещины - ОБНОВЛЕНО

Имишли. 1 августа. REPORT.AZ/ Во время землетрясения в Имишлинском районе образовались трещины и разрушения в некоторых жилых домах и на объектах общественного питания.

Как сообщает региональное бюро Report, в результате землетрясения разрушилась часть здания районного объединения общепита. По предварительной информации, образовались трещины в частных домах в квартале Депо.

***09:32

В Имишлинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает региональное бюро Report, магнитуда землетрясения составила 4. По предварительным данным, в некоторых домах образовались трещины.