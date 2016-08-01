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    Во время землетрясения в Имишли в некоторых домах образовались трещины - ОБНОВЛЕНО

    Магнитуда землетрясения составила 4

    Имишли. 1 августа. REPORT.AZ/ Во время землетрясения в Имишлинском районе образовались трещины и разрушения в некоторых жилых домах и на объектах общественного питания.

    Как сообщает региональное бюро Report, в результате землетрясения разрушилась часть здания районного объединения общепита. По предварительной информации, образовались трещины в частных домах в квартале Депо. 

    ***09:32

    В Имишлинском районе Азербайджана произошло землетрясение. 

    Как сообщает региональное бюро Report, магнитуда землетрясения составила 4. По предварительным данным, в некоторых домах образовались трещины.

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