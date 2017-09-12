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    Во время ДТП в Геранбойском районе пострадали 7 человек - СПИСОК

    По факту ведется расследование
    © Report

    Геранбой. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, во время аварии, произошедшей в селе Аббасгулулар, пострадали 7 человек.

    Управляемый Разимом Наджафгулу оглу Наджафовым 1973 г.р. автомобиль марки "ВАЗ-2015" столкнулся со встречным Mercedes, за рулем которого находился житель Геранбойского района Эльдар Гусейн оглу Халилов 1951 г.р.

    В результате аварии пострадали оба водителя и члены семьи водителя Mercedes.

    Пострадавшие: 

    Эльдар Гусейн оглу Халилов - 1951 г.р.

    Эльнара Сардар гызы Халилова – 1980 г.р.

    Гюльшана Эльдар гызы Халилзаде – 2005 г.р.

    Джасур Эльдар оглу Халилзаде – 2011 г.р.

    Айбениз Фабраддин гызы Набиева – 1971 г.р.

    Разим Наджафгулу оглу Наджафов – 1973 г.р.

    Кифаят Сафар гызы Гасымлы - 1957 г.р.

    Пострадавшие помещены в Геранбойскую центральную районную больницу.

    Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района. 

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