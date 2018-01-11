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    Во время сноса здания на Баилово на голову жителя дома упал кирпич

    Мужчина получил черепно-мозговую травму

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Во время сноса здания в Сабаильском районе Баку на голову жителя дома упал кирпич.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Баилово.

    При сносе построек, расположенных рядом с домом Гаджиева Асифа Гурбан оглу 1986 г.р., на его голову, в то время как он стоял во дворе, упал кирпич. Получивший черепно-мозговую травму А.Гаджиев помещен в отделение реанимации Клинического медицинского центра №1.

    По факту ведется расследование. 

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