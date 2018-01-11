Во время сноса здания на Баилово на голову жителя дома упал кирпич

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Во время сноса здания в Сабаильском районе Баку на голову жителя дома упал кирпич.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Баилово.

При сносе построек, расположенных рядом с домом Гаджиева Асифа Гурбан оглу 1986 г.р., на его голову, в то время как он стоял во дворе, упал кирпич. Получивший черепно-мозговую травму А.Гаджиев помещен в отделение реанимации Клинического медицинского центра №1.

По факту ведется расследование.