Во время рыбалки жителя Кюрдемира насмерть ударило током

Кюрдемир. 4 июня. REPORT.AZ/ Жителя Кюрдемирского района насмерть ударило током.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Чол Губалы.

Местный житель Рамин Рашид оглу Магеррамов 1977 г.р. вместе с друзьями пошел на рыбалку в расположенный поблизости канал, где по неосторожности его насмерть ударило током во время подачи в воду электрического разряда.

Тело передано в Кюрдемирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.