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    Во время рыбалки жителя Кюрдемира насмерть ударило током

    По факту ведется расследование

    Кюрдемир. 4 июня. REPORT.AZ/ Жителя Кюрдемирского района насмерть ударило током. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Чол Губалы. 

    Местный житель Рамин Рашид оглу Магеррамов 1977 г.р. вместе с друзьями пошел на рыбалку в расположенный поблизости канал, где по неосторожности его насмерть ударило током во время подачи в воду электрического разряда. 

    Тело передано в Кюрдемирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    По факту ведется расследование.

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