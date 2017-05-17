Во время рыбалки на Каспии металлический инструмент пронзил тело рыбака - ФОТО

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Рыбак, занимавшийся незаконной ловлей рыбы на Каспии, получил ранение по неосторожности.

Как сообщает Report, Закир Алик оглу Гусейнов 1978 г.р. обратился в больницу в связи с проникновением в его тело металлического инструмента, предназначенного для ловли рыбы.

В информации, полученной из больницы, сообщается, что металлическое орудие насквозь пронзило тело пострадавшего.

Инцидент произошел вблизи "Гум адасы" в поселке Говсан Сураханского района.