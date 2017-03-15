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    Попытавшийся ограбить Кардиологический санаторий "Бильгя" нанес охраннику ножевые ранения

    По факту в Управлении полиции Сабунчинского района проводится расследование

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Попытавшийся совершить кражу в Кардиологическом санатории "Бильгя" злоумышленник нанес охраннику медучреждения ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Охранник санатория Гамидзаде Шахрияр Паша оглу (1989 г.р.) хотел обезвредить злоумышленника, который пытался проникнуть на территорию с целью кражи. Он вступил с нападавшим в рукопашную схватку. Злоумышленник нанес Ш. Гамидзаде три ножевых ранения в область головы и тела. Получивший тяжелые ранения охранник был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

    По факту в Управлении полиции Сабунчинского района проводится расследование.

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